Torneo Clausura 2019: Conoce la programación de la octava fecha

El Torneo Clausura se está poniendo más emocionante que nunca con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal peleando en los primeros lugares con puntajes muy apretados.

Este fin de semana que viene, los tres equipos más grandes del país jugarán partidos claves que pueden mover la tabla de posiciones que por el momento está liderada por los cremas.

Hablando de la U, los dirigidos por Ángel Comizzo visitarán este sábado a Sport Huancayo en la ciudad Incontrastable. El "Rojo Matador" también se ubica en los primeros lugares del Torneo Clausura. Será un partido de pronóstico reservado.

El domingo, Sporting Cristal será local ante Ayacucho FC en el Alberto Gallardo. El cuadro celeste llegará súper motivado tras el triunfo de visita sobre Deportivo Municipal en el debut de Manuel Barreto.

Alianza Lima, por su parte, recibirá a Real Garcilaso en Matute con la obligación de ganar para luego ir con todo al Monumental a jugar el clásico ante Universitario. El equipo íntimo buscará mantener la buena racha jugando en casa, ya que en el Clausura es imbatible en La Victoria.

En la pelea por el descenso, Sport Boys tiene una nueva y gran oportunidad para salir del fondo. Los rosados jugarán ante UTC en el Callao, mientras que Pirata visitará a Binacional y San Martín viajará a Huánuco para jugar ante Alianza Universidad.

Programación jornada 8

Viernes 20 de septiembre

15:00 Deportivo Binacional vs Pirata - Estadio Guillermo Briceño (Juliaca)

20:00 César Vallejo vs Deportivo Municipal - Estadio Mansiche (Trujillo)

Sábado 21 de septiembre

13:15 Unión Comercio vs Cantolao - Estadio IPD (Moyobamba)

17:45 Sport Boys vs UTC - Estadio Miguel Grau (Callao)

20:00 Sport Huancayo vs Universitario - Estadio Huancayo (Huancayo)

Domingo 22 de septiembre

11:00 Sporting Cristal vs Ayacucho FC - Estadio Alberto Gallardo (Lima)

15:00 Alianza Universidad vs San Martín - Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

15:30 Alianza Lima vs Real Garcilaso - Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

18:00 FBC Melgar vs Carlos Mannucci - Estadio Monumental (Arequipa)

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2019