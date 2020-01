Erick Osores defendió a Christopher Olivares y menospreció a Werner Schuler [FOTO]

Christopher Olivares sigue siendo un tema de controversia en estos días. Y es que el periodista deportivo, Erick Osores trató de defender el bajo nivel mostrado por el seleccionado Sub 23 menospreciando al futbolista, Werner Schuler.

Todo comenzó cuando, a Erick Osores le leyeron un comentario en redes sociales sobre el jugador de Sporting Cristal. "Si ese muchacho no se apellida Olivares no estaría jugando", escribió un usuario durante el programa de Facebook, Futbolero 2.0.

De inmediatamente, Erick Osores dijo. "Stop, stop, un delantero de un metro 86 técnicamente muy dotado pero pareciera que no tiene hambre, esa malicia...es distinto a Schuler", comenzó diciendo.

Luego, agregó que. "Schuler juega por el papá. Como es posible que la U le hizo un contrato de tres años a Schuler si no es porque tiene el negocio el papá y que le adelanta la plata a la U...o no es así. O las facturas no se las adelantan a Universitario", dijo el hombre de prensa.

Posteriormente afirmó que "Schuler con su poquito talento, no es culpa de Schuler, el hijo, él debería jugar en Coopsol seguramente, pero ha jugado en la U mi hermano, por el papá, eso es distinto. Ahora en San Martín, adelantan facturas", terminó diciendo de forma irónica.

Como se sabe, el futbolista de la San Martín es hijo del empresario peruano Werner Schuller Schutz, quien fue Presidente del Directorio de Media Networks Latin America durante varios años y hoy se encarga de la cadena de televisión Gol Perú que transmite los partidos de la Liga 1.