Iván Santillán aspira a emular a Trauco: “Supo aprovechar su momento en Universitario”

Gustavo Peralta

Con 28 años, Iván Santillán tiene el horizonte trazado que se sintetiza en campeonar con Universitario, volver a emigrar y, en el camino, tentar un cupo en la Selección Peruana. El lateral izquierdo se confesó con LÍBERO y también dijo que el fútbol debería volver al menos a puertas cerradas para que todo el mundo lo disfrute desde casa.

“En esta cuarentena trato de distraerme al máximo en casa. Sé que es complicado para todos los deportistas porque teníamos una rutina diaria que hacer y en lo físico seguramente tendremos que realizar algunos trabajos extras para volver a estar en forma lo más rápido posible”, dijo de entrada.

Luego, Santillán manifestó que “lo primero es el bienestar de las personas, pero también se puede buscar las formas idóneas para volver al torneo a puertas cerradas. Pienso que la gente en su casa tendría más atractivos viendo fútbol”.

En esta primera etapa del año, el lateral dejó en claro que puede dar mucho más. "Universitario quería contar conmigo desde el 2016 y 2017, lástima que no pude llegar antes. Al hincha uno se lo gana partido a partido. No hay otra forma más que rindiendo siempre. Sobre la selección no sé qué decir, uno sabe que haciendo buenos partidos podría tener una chance, pero también todo dependerá del gusto del entrenador”.

¿Emular a Miguel Trauco? ¡Por qué no! “Así como todos es un jugador que aprovechó bien los momentos. Por eso está jugando afuera. Yo siempre trato de mejorar cada día. A veces no me salen las cosas, pero las ganas siempre están. Me gustaría terminar mis jugadas en gol, es algo que lo pienso mucho", señaló.