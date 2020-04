Julio Grados "No es correcto jugar un partido con mascarilla"

Hace unos días Carlos Ramacciotti, técnico de Cusco FC brindó una consideración que el uso de mascarilla debería ser importante como las canilleras en el fútbol, sin embargo el médico, Julio Grados ofreció algunos alcances si es posible complementar esta acción.

Por el momento no existe algo claro del regreso de la Liga 1 en julio o agosto, pero deberán tomarse medidas si es que se planea retomar el campeonato a puertas cerradas, pero lo correcto no sería utilizar en competencia mascarillas como aseguró el ex médico y traumatólogo de la selección peruana.

"Fisiológicamente no es correcto el jugar un partido de competencia con mascarilla o barbijo. Si es fútbol peor. Se alteran fases de inspiración y espiración. Hasta se puede provocar aumento del CO2 en aire que ventilas dentro de ella", señaló.

Con estos alcances dejó en claro puntos que los clubes deberán valorar si en algún momento se da luz verde para realizar entrenamientos previo a la competencia para no exponer a sus futbolistas.

La Federación Peruana de Fútbol tiene previsto reunirse con el ministro de salud, Víctor Zamora para hacer llegar un plan de las medidas que se tomarían si el fútbol obtiene el permiso de desarrollarse a puertas cerradas.

EL DATO

Julio Grados fue médico de la selección peruana, San Martín y Deportivo Municipal.