Alianza Lima: Oslimg Mora tuvo que rechazar prueba en el Real Madrid | VIDEO

Oslimg Mora reúne todas las facultades para ser el siguiente futbolista de Alianza Lima en cruzar las fronteras en similares condiciones que llevarán a Kluiverth Aguilar al Manchester City. La explosión de su juego, el profesionalismo que demuestra y la protección que recibe —de parte del club y de la empresa que lo representa— por su proyección integral, en silencio hacen lo suyo para que ese destino, todavía desconocido, aparezca en el horizonte.

Este año, Alianza Lima anunció con bombos y platillos la ampliación de su contrato por tres temporadas; el plan establecía que se consolide aquí para luego dar el gran salto con las armas que lo sostengan, sin embargo, nunca se sabe cuándo pueda surgir una oferta millonaria por una joya de la casa.

Oslimg Mora lo es. Este año retornó con ritmo de su préstamo anual en la San Martín y en el partido debut por la Copa Libertadores con Nacional de Uruguay, emocionó a la afición cuando dejó como palitroques regados a punta de gambetas a sus cancerberos, tal como lo hacen los cracks del fútbol internacional.

Por su característica de juego, apunta a convertirse en el sucesor del consagrado André Carrillo. juega en la posición de la “Culebra”, ejecuta movimientos zigzagueantes para superar rivales como la figura del Al Hilal y no es perdido de vista por el “Tigre” Gareca. De hecho, fue sparring de la “sele” antes de la justa mundialista.

¿Por qué rechazo prueba en el Real Madrid?

Su presente hoy es Matute, pero que no sorprenda si a raíz de sus grandes actuaciones en la liga empieza a ser vinculado con algunos clubes europeos. Años atrás, cuando no tenía esos bíceps ni los abdominales a cuadritos, Real Madrid lo invitó a pasar una prueba, oportunidad que, finalmente, desperdició. “Mi familia es humilde y no tenía el dinero para la visa”, le confesó a LÍBERO aquella vez. La vida le devolverá pronto lo que algún día por ser pobre perdió.