Vásquez sobre su no continuidad en Universitario: "Nunca tuve una llamada de despedida o de agradecimiento"

El actual lateral de la Universidad César Vallejo, Jersson Vásquez, brindó una amplía entrevista a Radio Ovación donde fue consultado sobre su salida de Universitario de Deportes y dio detalles de cómo se dio la misma. El zurdo, que estuvo tres años en tienda crema, manifestó que nunca le dieron las gracias por los años en el club, que se enteró sobre su salida con la contratación de Iván Santillán, y que su relación con Jean Ferrari era de "hola y chau", aunque acepta que tuvo un bajón en su nivel.

"Mi nivel bajó un poco por una fascitis y no pude rendir como lo venía haciendo. Justo todo eso se dio cuando entró la administración de los Leguía e imagino que no me vieron con buenos ojos. A ellos solo los vi la primera vez en su presentación ante el plantel, con Ferrari era una relación de 'hola y chau'. Nunca hubo un vínculo ameno, fue ahí no más. Luego me doy cuenta que no iba a seguir porque la semana que se jugó contra Garcilaso, en la última fecha del Clausura, se estaba viendo la contratación de Iván Santillán. En ese momento, dije: 'Bueno, normal. Toda competencia es buena', pero terminó el campeonato y vi que algunos compañeros estaban renovando y a mí no me llamaron. Entonces, noté que algo raro estaba pasando y no iba a esperar hasta el último momento, ni tampoco llamar para ver qué pasaba", indicó Vásquez.

El chosicano luego agregó que "en eso se dio la propuesta de Vallejo, que al comienzo no era lo que quería, de ahí se volvieron a contactar conmigo una semana después y como no tenía respuesta de la 'U', pensé en mi familia y por eso acepté la oferta de UCV. En Universitario no iba a seguir y al ver que Santillán llegaba era para que juegue, me imagino. Lo tomé con tranquilidad, todo cambio siempre es bueno. Me llevé los mejores recuerdos de la 'U', nunca tuve una llamada de despedida o de agradecimiento, tampoco me lo esperaba".

¿Le dolió salir así de Universitario? Le preguntaron y el chosicano respondió así: "Lo asimilé de la mejor manera, porque entendí lo que es fútbol. Cuando no te quieren, no puedes hacer nada, así tengas tu mejor año. Eso lo tengo muy claro y ahora en Vallejo tengo la confianza de 'Chemo' y gracias a Dios empecé bien el torneo".

En otro lado de la entrevista, Vásquez confesó que tuvo tres oportunidades de ir a Alianza Lima y también de volver a Sporting Cristal. "De regresar a Cristal sí, en el 2010, pero me salió una mejor oferta de Aurich. Y de Alianza he tenido tres oportunidades oportunidades para ir y me acuerdo que fueron en el 2010 y 2013, pero no se dieron las cosas y todo quedó en conversaciones. Si me sale una oferta de cualquiera de los dos equipos y son buenas, el pasado en la 'U' no sería un impedimento para aceptar porque yo di todo por la camiseta. Tengo que pensar en mi familia", afirmó.

Sobre la suspensión perfecta que se piensa aplicar en Universitario, Jersson mostró su pesar y se solidarizó con sus excompañeros de equipo. "Es un tema complicado. Si bien es cierto, como futbolista uno tiene una buena remuneración, pero a todos nos toca pasar momentos difíciles. Me pongo en el pellejo del jugador de Universitario y no se lo deseo a nadie. Espero que la pandemia acabe lo más pronto posible", señaló el correcto lateral zurdo.