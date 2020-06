La lista de futbolistas uruguayos que militan en Liga 1 vuelve a Perú este viernes

A pesar de que algunos clubes de la Liga 1 estaban manejando la posibilidad de un alquilar un chárter (valía casi 35 mil dólares) para repatriar a sus jugadores desde Montevideo, la Cancillería Peruana emitió una comunicación formal a todos los interesados y señaló que se habilitó un vuelo humanitario para este viernes 26.

La comunicación, emitida a todos los que solicitaron regresar al Perú por motivos familiares labores o de otra índole, señala lo siguiente: “La Cancillería peruana ha autorizado el viaje de Uruguay a Perú en el vuelo humanitario que partirá este viernes 26 de junio a las 05:00 am del Aeropuerto internacional de Carrasco”.

Luego, señalan que será a través de Viva Airlines y deberán de estar en el aeropuerto Internacional de Carrasco a las 03:00 a.m. para el vuelo que sale a las 05:00 a.m. con llegada a Lima a las 08:00 a.m. (hora de Perú). Además, indican que solo podrán traer 1 maleta de 23 kg y un bolso pequeño de mano. Por último, en el vuelo no se servirá alimentos ni bebidas por protocolo sanitario.

Como se sabe, Alianza Lima debe repatriar a Luis Aguiar, Federico Rodríguez y Adrián Balboa. Mientras que Universitario lo propio con Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso. Además, están los integrantes de Carlos A. Mannucci como Diego Guastavino, el técnico Pablo Peirano junto a su asistente técnico Javier Tetes y el preparador físico Javier Carballo.

De esta manera, la “U”, Alianza y Mannucci tendrán en las próximas horas a sus jugadores “charrúas” en Lima, donde por el cambio del protocolo irán a un hotel, pasarán pruebas rápidas a los dos días y si sale negativo podrán dirigirse a sus domicilios y empezar los entrenamientos como manden sus clubes bajo el protocolo de la FPF.