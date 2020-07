Diego Chávez confirmó que continuará en Universitario: "Me queda ganarme un lugar"

Universitario viene trabajando para llegar en óptimas condiciones al reinicio de la Liga 1. Bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo, los cremas quieren recuperar el paso y ganar el Torneo Apertura 2020. La pandemia del coronavirus golpeó la economía de los clubes y el cuadro estudiantil no fue ajeno a este problema. Por esa razón, el estratega argentino pidió a la directiva renovar el contrato a Diego Chávez.

Tal como lo adelantó Líbero, el estratega quedó conforme con el desempeño del lateral derecho y habló con la directiva para que pueda continuar en el club. Como se recuerda, Diego Chávez firmó por seis meses con Universitario. El jugador se mostró contento por la decisión de Comizzo y señaló que peleará para ganarse un lugar en el equipo.

“Estoy contento por llegar a un acuerdo con la administración. Ahora solo me queda ganarme un lugar en el equipo y entrenar cada día mejor. Me queda aprovechar lo que tengo y eso me hace ser más maduro y tomar las cosas con más responsabilidad”, indicó 'Chaveta' al canal de YouTube de Universitario.

Por recomendación del Minsa, la Federación Peruana de Fútbol decidió que todos los partidos de la Liga 1 se realicen en Lima. Chávez se mostró conforme con esta medida y aseguró que el campeonato será más parejo. El jugador explicó que Universitario se encuentra preparado físicamente para responder a las exigencias de la competencia.

“El torneo será parejo. Hay equipos de altura, pero todos nos entrenamos a la par. Se ha comenzado a trabajar fuerte desde el primer día desde que llegamos, así que nos va a agarrar el torneo bien preparados. Sabemos que serán partidos seguidos, pero estamos preparándonos para asumirlo", indicó.

Calendario de Universitario en el Torneo Apertura 2020

En el reinicio del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, Universitario enfrentará a Cantolao, luego a la San Martín, Cienciano, Alianza Universidad, Llacuabamba, Ayacucho, Mannucci, Atlético Grau, Municipal, UTC y Binacional. Vale resaltar que todos los partidos se jugarán íntegramente en Lima