Antonio García Pye: "Los puntos obtenidos por Alianza en mesa han sido bien ganados"

Todo un revuelo ocasionó Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por sus declaraciones en Líbero.pe donde se malinterpretó un comentario sobre Universitario de Deportes e hizo que la administradora de Alianza Lima, Kattia Bohorquez se incomode.

¿Qué sucedió? Antonio García Pye tuvo una entrevista en exclusiva con Libero.pe a cargo del periodista Marco Cabrera. Se hablaron de temas de selección, Eliminatorias, Lapadula y de Universitario.

Al ser consultado por la situación actual del cuadro crema, Antonio García Pye, dijo. "Satisfecho porque ahorita están arriba. Espero que el buen momento siga y que los puntos que se ganan en cancha no se pierdan en mesa, ya que el rival hace lo contrario. Ojalá que sigan así", apuntó el directivo.

Estas declaraciones al parecer fueron malinterpretadas en redes sociales por los hinchas de Alianza Lima. Incluso, la administradora del club se pronunció.

"En realidad identifico varias faltas de respeto: 1. A nuestro club, 2. A su propia institución, FPF, 3. Al reglamento de la Liga1, 4. A los profesionales Mucho trabajo por hacer para lograr profesionalizar el fútbol", escribió en su Tiwtter, Kattia Bohorquez.

Hay que apuntar que Alianza Lima ganó tres puntos del partido suspendido de Binacional, luego que el club puneño infrinja las normas de salud por la pandemia, indicó la Comisión de Justicia de la FPF.

Antonio García Pye aclara

Tras ello, Antonio García Pye salió a declarar al medio Movistar, dejando en claro lo que quiso decir en la entrevista a Líbero.pe

"Eso es un halago al rival, es decir, ellos trabajan como es debido. Los puntos que ha ganando, lo he dicho repetidamente a mucha gente, inclusive a Universitario, Alianza en mesa han sido bien ganados, era lo lógico yo estoy absolutamente de acuerdo con la decisión de la Comisión de Justicia y esta haciendo Alianza su trabajo. Lo que yo expresé iba orientado a eso". manifestó.

Luego agrega; "No es posible que mientras nosotros, bueno, la verdad que ahora soy Perú no soy la U, pero se pierden puntos en mesa, el rival hace lo contrario, es decir, los gana. Eso es una forma al contrario de valorar el trabajo de esos dirigentes dentro de los cuales es Alianza, también Cienciano que ganó puntos en mesa y los que puedan trabajar en función a esa tranquilidad de darle a sus jugadores, el dirigente está trabajando para que ellos sean los que determinen la posición en la tabla y a eso iba. Sin embargo si entendí que habido morbo al respecto, que han habido temas de viene de tiempo, es más muchas veces me he bromeado con mis amigos, familiares hinchas de Alianza, en buena hora saben como soy, reitero, he hablado con Tito Ordoñez, no he tenido que explicarle mucho, le he dicho, él me conoce perfectamente, obviamente la señorita o señora Kattia Bohorquez no me conoce y me imagino que debe haberse sentido fastidiada", aclaró.