Sergio Markarián tuvo un incómodo momento tras recibir llamada de Silvio Valencia - VIDEO

En la previa del Perú vs. Uruguay , el periodista Silvio Valencia tuvo la intención de comunicarse con el extécnico de la Bicolor, Sergio Markarían , con el fin de que pueda dar su opinión respecto a este trascendental partido.

Ante ello, el periodista de Exitosa Deportes, Silvio Valencia, no dudó en llamar directamente a Sergio Markarián para conocer sus opiniones respecto al partido en Montevideo.

Dicho esto, Sergio Markarián se negó a responder cualquier consulta del mencionado periodista, dejando en claro que está evitando dar declaraciones a los medios de prensa. "No, no, para nada. Estoy tratando de mantener el más bajo perfil posible", indicó el ex DT de la Selección Peruana.