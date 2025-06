¿Quién es el jugador de nacionalidad española que sería tentado por jugar en Alianza Lima?

Uno de los clubes que sigue en la lucha por el Torneo Apertura 2025 es Alianza Lima, que marcha segundo en la tabla de posiciones. Sin embargo, pese a ello, los blanquiazules ya piensan en el Torneo Clausura y Copa Sudamericana, por lo que un futbolista de nacionalidad española podría llegar a Matute para la segunda parte de la temporada.

Hace poco Líbero informó que un jugador de la selección peruana se vio tentado por jugar en La Victoria debido al mal momento que atraviesa en su club, y no es Miguel Araujo ni Sergio Peña. Nos referimos a Luis Advíncula, lateral de Boca Juniors que de pequeño era confeso hincha blanquiazul.

Por ello, existe la posibilidad, teniendo en cuenta que en el cuadro 'Xeneize' ya no lo quieren más luego de la eliminación del Mundial de Clubes, de que el 'Rayo' caiga en Alianza Lima. Y para recordar a quienes no saben, cuenta con la nacionalidad española desde hace muchos años.

Luis Advíncula puede llegar a Alianza Lima.

Luis Advíncula tiene nacionalidad española

Resulta que, cuando Luis Advíncula jugaba en el Rayo Vallecano de España el club decidió que lo mejor era nacionalizar al lateral de la selección peruana. Un hábito que es muy común en los futbolistas extranjeros que juegan en las grandes ligas europeas con el objetivo de que no ocupen plazas de extranjero y sea más fácil su ingreso al campo. No obstante, vale precisar que no puede jugar para la Roja debido a que ya defendió a Perú en partidos oficiales.

¿Cuándo abre el libro de pases en la Liga 1 Perú?

El libro de pases, o mercado de transferencias, de la Liga 1 abrió el pasado 24 de junio. Por ello Alianza Lima ya incorporó a Gaspar Gentile; sin embargo, en estos casos el futbolista no puede jugar hasta el Torneo Clausura debido a que ya disputó el Apertura con otro club peruano, como lo es Cienciano.