Atención, Perú: Barcelona confirmó partido en Estados Unidos para posible gira en Lima

Luego de varias semanas de coordinación, se conoció que el partido de Villarreal y Barcelona se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Esta acción ha generado todo tipo de comentarios entre los aficionados, ya que ven poco habitual que un compromiso de liga se afronte en otro país.

La Real Federación Española de Fútbol, conjuntamente con cadenas internacionales de dicho país, confirmaron que todo está listo para el cotejo de LaLiga para el próximo 20 de diciembre del presente año. Ambas escuadras pactaron este enfrentamiento con anticipación, sabiendo que iba a ser beneficioso en el aspecto económico.

¿Por qué Barcelona y Villarreal jugarán en Miami, Estados Unidos?

Resulta, que este compromiso de LaLiga generará un ingreso de 5 y 6 millones de euros, muy superior a lo que se iba a obtener en el Estadio La Cerámica de Villarreal. Ambas directivas acordaron que sería clave esta oportunidad, por lo que ahora recibieron el visto bueno para ejecutar este choque español.

"¡ES OFICIAL! ¡¡LALIGA SE JUGARÁ EN ESTADOS UNIDOS!! Desde la propia organización del campeonato doméstico de España confirmaron que el cruce entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la fecha 17 del torneo y pautado para el próximo 20 de diciembre, se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami", informó ESPN.

ESPN confirma el partido de Barcelona vs Villarreal por LaLiga en Estados Unidos.

¿Barcelona viajará a Perú luego del partido ante Villarreal?

Como se conoce, en las últimas semanas se comentó que la empresa de entretenimiento que trajo a Inter Miami para enfrentar a Universitario, iba a hacer lo mismo con Barcelona para el mes de diciembre del presente año. Uno de los clubes que sonó como rival era Universitario, pero finalmente todo apuntará a que enfrentará a la selección peruana en un duelo de exhibición. Tras ello, se espera que se confirme paso a paso si se concretará este partido en Lima.