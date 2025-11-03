CD Moquegua vs César Vallejo: cuándo juega, horario y dónde ver el ascenso a la Liga 1 2026

La definición de la temporada 2025 de la Liga 2 está al rojo vivo, pese a que ya se determinó al campeón de la competencia y al primer ascendido a la Liga 1, con FC Cajamarca, ahora se jugará por el segundo cupo hacia la máxima competencia del fútbol peruano con un duelo de ida y vuelta entre CD Moquegua vs César Vallejo.

Moquegua, dirigido por Jaime Serna, disputó la final ante FC Cajamarca y aunque cayó por 3-2 en el resultado global, aún tiene la oportunidad de alcanzar el segundo boleto hacia la Primera División, aunque para ello deberá superar al 'poeta' en dos partidos.

Por su lado, la UCV llega a esta instancia gracias a que derrotar a Unión Comercio por 4-2 del repechaje de la Liga 2. De conseguir su ansiada victoria, los de 'Chemo' del Solar regresarán a la Liga 1 tras una temporada de su descenso.

¿Cuándo juegan CD Moquegua vs César Vallejo?

La llave se disputará en formato de ida y vuelta, con fechas tentativas ya establecidas. El duelo de ida se jugaría el domingo 9 de noviembre en Trujillo, mientras que el encuentro de vuelta está previsto para el domingo 16 del mismo mes, en Moquegua.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs César Vallejo?

A falta de la confirmación oficial de la programación, se estima que el horario del duelo entre CD Moquegua vs César Vallejo sea entre 3.15 p. m. y 1.00 p. m. para el domingo 9 y domingo 16 de noviembre, respectivamente.

¿Dónde será el CD Moquegua vs César Vallejo?

César Vallejo Vs. CD Moquegua

Estadio César Acuña Peralta – Trujillo

CD Moquegua Vs. César Vallejo

Estadio 25 de Noviembre – Moquegua

¿Dónde ver CD Moquegua vs César Vallejo?

La transmisión del UCV vs CD Moquegua estará a cargo de ATV (canal 9), que emitirá el duelo exclusivo vía su señal abierta, además sería transmitido por su canal en Youtube.