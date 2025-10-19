CD Moquegua otra vez víctima de extorsión: exjugadores de Universitario y Alianza están amenazados

CD Moquegua vive nuevamente un momento de pesadilla luego de que una persona identificada como 'Guardián del Infierno' enviara mensajes de extorsión a varios jugadores del equipo antes del partido de vuelta de la semifinal de la Liga 2 ante Unión Comercio en el Estadio Carlos Vidaurre García.

Jugadores de CD Moquegua sufren nuevamente extorsión previo a la semifinal de la Liga 2

Tal como ocurrió en la previa del partido de ida de la semifinal de CD Moquegua vs Unión Comercio, jugadores de la plantilla recibieron mensajes extorsivos en donde amenazan a los jugadores y familiares en caso de no cumplir las condiciones que les piden.

El mensaje extorsivo que recibieron los jugadores de CD Moquegua previo a la semifinal ante Unión Comercio por Liga 2.

En los mensajes que se comparten a través de la red social WhatsApp, el apodado 'Guardián del Infierno' les increpa en primera instancia por haber salido a denunciar a la prensa este hecho delictivo y por su victoria ante su rival en la Liga 1 perdió dinero.

"Hoy me recuperan ese dinero, a las buenas o a las malas, sino tu vida y la de tu familia, la de tu papá, la de tu mamá o tu hermana corren peligro. Tú decides, te echas y me recuperas mi dinero, que te tenemos bien ubicado", se puede leer en uno de los mensajes que fueron compartidos a Líbero en exclusiva.

Otro jugador de CD Moquegua recibió el mismo mensaje extorsivo.

De la misma forma, varios futbolistas del CD Moquegua recibieron mensajes de extorsión por el mismo delincuente y número. Esto ocurrió en la previa de un partido crucial que definirá el futuro del equipo, donde juegan exfutbolistas de Universitario y Alianza Lima.

CD Moquegua denunció segunda extorsión

A través de sus redes sociales, CD Moquegua informó a la opinión pública que sus jugadores recibieron amenazas con el fin de alterar la tranquilidad y concentración de la plantilla previo al duelo contra Unión Comercio por la vuelta de la semifinal de la Liga 2.

También agregaron que rechazan todo tipo de extorsión que afecte la integridad, la seguridad y la estabilidad emocional de sus futbolistas y seres queridos.

Comunicado de CD Moquegua donde denuncia la segunda extorsión previo a la semifinal de la Liga 2.

Por último, revelaron que el caso ya fue reportado a las autoridades competentes para una investigación que de con la persona que realiza los mensajes extorsivos y también para garantizar la tranquilidad a sus jugadores y familiares.