¡Lo amenazaron! Exfigura de Universitario denunció extorsión: "Manchan nuestro fútbol peruano"

La Liga 2 2025 ha entrado en su etapa decisiva y la lucha por el ascenso ha sido motivo de un grave problema pues un conocido futbolista que brilló con camiseta de Universitario hizo pública una denuncia por extorsión en la previa al partido que ganó su equipo, CD Moquegua, a Unión Comercio por 2-1 en el marco de las semifinal ida del torneo.

Nos referimos a Jersson Vásquez. El experimentado lateral izquierdo que destacó en la 'U' entre 2017 y 2019, sorprendió a sus seguidores a denunciar que recibió mensajes extorsivos donde le exigían que se deje ganar con el cuadro aurinegro en Moquegua y lo amenazaron con tomar represalias si no lo hacía.

"Y estas son las cosas que manchan nuestro tan debilitado fútbol peruano. Y para variar, salí lesionado, pero se ganó, sino qué se diría", fue el mensaje que publicó el futbolista en una historia de Instagram, acompañado de una captura de pantalla con el mensaje que le enviaron por redes sociales.

Jersson Vásquez, exjugador de Universitario, fue víctima de extorsión previo a partido por Liga 2 2025. Foto: Instagram - Jersson Vásquez

CD Moquegua sacó contundente comunicado

El defensa de 39 años no fue el único que fue víctima de extorsión, sino otros tres elementos del CD Moquegua también recibieron mensajes similares. Ante ello, el club se pronunció enérgicamente a través de un comunicado, donde rechazaron las amenazas que intentan intimidar a su plantel y que realizaron la denuncia respectiva a las autoridades competentes.

"El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días, hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico. Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel. El club ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con quienes colaboramos activamente para la investigación y protección de nuestros jugadores y personal", se lee en el documento subido en las cuentas oficiales de la institución.

CD Moquegua se pronunció sobre los actos de extorsión que recibieron sus jugadores a través de un comunicado. Foto: CD Moquegua

CD Moquegua dejó de lado las amenazas y venció a Unión Comercio

Pese a haber recibido amenazas extorsivas, el conjunto aurinegro consiguió una importante victoria por 2-1 sobre Unión Comercio en condición de local con tantos de Jefferson Collazos y Derlis Chávez, dando un gran paso en la lucha para llegar a la final de la Liga 2 2025 y el ascenso a primera. Jersson Vásquez fue titular, pero fue cambiado por lesión.