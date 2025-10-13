Club de Liga 2 que lucha por el ascenso confirmó que sus futbolistas fueron extorsionados

La lucha por el ascenso en la Liga 2 2025 está al rojo vivo, pero se ha visto empañado por una grave denuncia, pues CD Moquegua, uno de los clubes que pelea por un lugar en la próxima edición de la Primera División, confirmó que algunos futbolistas de su plantel han recibido mensajes de extorsión.

El cuadro aurinegro utilizó sus cuentas oficiales para subir un comunicado oficial, donde informa que les llegaron amenazas que buscaron alterar la tranquilidad de su plantel previo a la semifinal ida del campeonato ante Unión Comercio en condición de local, donde se les pedía perder el partido.

"El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días, hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico. Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel. Nuestro compromiso es con el deporte limpio, el respeto y la seguridad de todos los miembros de la familia aurinegra", se lee en la misiva.

Comunicado de CD Moquegua sobre los actos de extorsión que recibieron sus jugadores. Foto: CD Moquegua

CD Moquegua realizó las denuncias respectivas

Asimismo, el club moqueguano reveló que ha realizado las denuncias respectivas a las autoridades competentes para que se inicie con las investigaciones y se proteja a todos los futbolistas de su plantilla de cara al cotejo de vuelta, que se disputará el próximo domingo 19 de octubre.

"El club ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con quienes colaboramos activamente para la investigación y protección de nuestros jugadores y personal. Solicitamos a nuestra hinchada y a la comunidad moqueguana mantener la calma y seguir alentando con la misma pasión y respeto que siempre nos ha caracterizado", comunicó la institución.

¿Cuántos jugadores de CD Moquegua recibieron mensajes de extorsión?

Por lo que se sabe, son hasta cuatro jugadores de CD Moquegua a los que le llegaron estos mensajes de extorsión días previos al choque de ida contra Unión Comercio, entre los que se encuentran el experimentado lateral izquierdo, Jersson Vásquez; y el arquero Renzo Figueroa.

Sin embargo, esto no impidió que los dirigidos por Jaime Serna entraran mentalizados a la cancha del Estadio 25 de Noviembre y lograron una importante victoria por 2-1, con tantos de Jefferson Collazos y Derlis Chávez de penal. Con este resultado, han dado un paso importante para acceder a la final y pelear por un lugar en la Liga 1 2026.