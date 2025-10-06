- Hoy:
¡Por dos cupos! Así se juegan las semifinales de la Liga 2 en busca del ascenso a Primera
Son cuatro equipos los que quedan en competencia buscando conseguir los dos cupos para la Liga 1 2026. Conoce cómo se disputan las semifinales de la Segunda División.
Se disputaron los cuartos de final de la Liga 2 y ahora solo quedan cuatro equipos en competencia que luchar por los dos cupos en la Primera División para la temporada 2026. ¿Cuáles son los clubes que serán parte de la elite del fútbol profesional en el Perú?
Deportivo Moquegua clasificó tras vencer por 2-1 al ADA Jaén, mientras que la Universidad César Vallejo accedió a las 'semis' tras imponerse en penales a Comerciantes FC en Iquitos.
Recordemos que FC Cajamarca y Unión Comercio ya esperaban en balcón a sus rivales para acceder a las semifinales, que se jugará a doble partido y permitirá a dos equipos acceder a Primera División en la temporada 2026.
Semifinales de la Liga 2
Se disputarán a partidos de ida y vuelta, entre el 11 y 19 de octubre.
- FC Cajamarca vs. U. César Vallejo
- Unión Comercio vs. Deportivo Moquegua
Final y repechaje
- Los vencedores de las semifinales jugarán la gran final y el ganador de este encuentro se proclamará campeón de la Liga 2 y asciende a Primera División. Se juega a partidos de ida y vuelta, del 25 de octubre a 2 noviembre.
- Los perdedores de las 'semis' jugarán un repechaje para disputar un play off con el perdedor de la semifinal. El ganador de esta llave también ascenderá a la Liga 1. Se juega a partidos de ida y vueltam entre el 8 y 16 de diciembre.
