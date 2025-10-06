0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¡Por dos cupos! Así se juegan las semifinales de la Liga 2 en busca del ascenso a Primera

Son cuatro equipos los que quedan en competencia buscando conseguir los dos cupos para la Liga 1 2026. Conoce cómo se disputan las semifinales de la Segunda División.

Wilfredo Inostroza
Se definieron las semifinales de la Liga 2 2025
Se definieron las semifinales de la Liga 2 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Se disputaron los cuartos de final de la Liga 2 y ahora solo quedan cuatro equipos en competencia que luchar por los dos cupos en la Primera División para la temporada 2026. ¿Cuáles son los clubes que serán parte de la elite del fútbol profesional en el Perú?

Solo quedan seis equipos en competencia en la Liga 2 2026

PUEDES VER: Liga 2: así se juegan los play offs para definir a los próximos ascendidos a Primera en 2026

Deportivo Moquegua clasificó tras vencer por 2-1 al ADA Jaén, mientras que la Universidad César Vallejo accedió a las 'semis' tras imponerse en penales a Comerciantes FC en Iquitos.

Recordemos que FC Cajamarca y Unión Comercio ya esperaban en balcón a sus rivales para acceder a las semifinales, que se jugará a doble partido y permitirá a dos equipos acceder a Primera División en la temporada 2026.

Semifinales de la Liga 2

Se disputarán a partidos de ida y vuelta, entre el 11 y 19 de octubre.

  • FC Cajamarca vs. U. César Vallejo
  • Unión Comercio vs. Deportivo Moquegua

Final y repechaje

  • Los vencedores de las semifinales jugarán la gran final y el ganador de este encuentro se proclamará campeón de la Liga 2 y asciende a Primera División. Se juega a partidos de ida y vuelta, del 25 de octubre a 2 noviembre.
  • Los perdedores de las 'semis' jugarán un repechaje para disputar un play off con el perdedor de la semifinal. El ganador de esta llave también ascenderá a la Liga 1. Se juega a partidos de ida y vueltam entre el 8 y 16 de diciembre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Alianza Lima tomó severa medida tras expulsión de Hernán Barcos en el Clausura: "Sin excepción..."

  2. Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: Clasificación y resultados de la fecha 13

  3. Si hoy terminara el Clausura: así quedarán las llaves para definir los clasificados a Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano