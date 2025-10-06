¡Por dos cupos! Así se juegan las semifinales de la Liga 2 en busca del ascenso a Primera

Se disputaron los cuartos de final de la Liga 2 y ahora solo quedan cuatro equipos en competencia que luchar por los dos cupos en la Primera División para la temporada 2026. ¿Cuáles son los clubes que serán parte de la elite del fútbol profesional en el Perú?

Deportivo Moquegua clasificó tras vencer por 2-1 al ADA Jaén, mientras que la Universidad César Vallejo accedió a las 'semis' tras imponerse en penales a Comerciantes FC en Iquitos.

Recordemos que FC Cajamarca y Unión Comercio ya esperaban en balcón a sus rivales para acceder a las semifinales, que se jugará a doble partido y permitirá a dos equipos acceder a Primera División en la temporada 2026.

Semifinales de la Liga 2

Se disputarán a partidos de ida y vuelta, entre el 11 y 19 de octubre.

FC Cajamarca vs. U. César Vallejo

Unión Comercio vs. Deportivo Moquegua

Final y repechaje

Los vencedores de las semifinales jugarán la gran final y el ganador de este encuentro se proclamará campeón de la Liga 2 y asciende a Primera División. Se juega a partidos de ida y vuelta, del 25 de octubre a 2 noviembre.