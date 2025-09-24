Realizan fuerte acusación contra César Vallejo a horas de partido clave por la Liga 2: "Busca..."

En el marco de los cuartos de final de la Liga 2, Comerciantes FC jugará contra el club César Vallejo de Trujillo en el estadio Max Augustín de Iquitos el domingo 5 de octubre (3:15 pm). Recordemos que este partido es único y allí se define la clasificación a la siguiente fase.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de U de Chile vs Alianza Lima por la vuelta de Copa Sudamericana

Ante esto, se tuvo acceso al pedido del club poeta, que lidera Richard Acuña, en la que buscan lograr la inhabilitación del estadio Max Augustín de Iquitos y para eso presentaron una solicitud al Instituto Peruano del Deporte (IPD) señalando que dicho partido por la liga 2 no se debe jugar en el coloso de Iquitos al no cumplir, según ellos, con ciertas normas. Pidieron una inspección integral señalando que no se cumplían los elementos de infraestructura, seguridad y salubridad.

Se pudo conocer, además, que se habría dado una reunión de las cabezas del equipo trujillano (con claros vínculos con el Gobierno) con el señor Federico Tong Hurtado, presidente del IPD, para señalarse una serie de cuestiones inexactas sobre el estado del campo del Max Augustín.

Comerciantes FC realizó fuerte acusación contra César Vallejo

Lo que se busca es inhabilitar de forma temporal el coloso y así enviar el partido a otra zona, privando a la gente de Iquitos de la posibilidad de alentar a su equipo como mandan y establecen las bases de la Liga 2. Un derecho ganado en la cancha.

Esto llama poderosamente la atención, ya que el estadio Max Augustín cuenta con la aprobación de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (RESOLUCIÓN N° 058-CL-FPF-2025) y se ha jugado, sin ningún inconveniente, todos los partidos de la fase regular y de grupos de la Liga 2 en la presente temporada. Cumpliendo fehacientemente con los requerimientos de infraestructura, seguridad y salubridad.

Incluso, Comerciantes FC ha hecho una importante inversión en el estadio para que el fútbol en Iquitos se pueda desarrollar con normalidad y sin sobresaltos. Vallejo busca presionar y deformar el espíritu deportivo en esta fase de clasificación de la Liga 2.