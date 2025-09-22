Tras una fecha final de infarto, culminó la fase de grupos de la Liga 2 y ya se definieron los emparejamientos para los playoffs, donde tendremos cuartos de final, semifinales y una final cuyo ganador ascenderá a la próxima edición de la Liga 1, además habrá otro cupo extra. Todos los detalles a continuación.

Cajamarca FC y Unión Comercio clasificaron directamente a las semifinales al terminar en el primer lugar de sus grupos, por lo que esperan en balcón a su próximo rival.

Las dos llaves de cuartos de final se jugarán a partido único: Comerciantes FC y Universidad de César Vallejo en Iquitos, mientras Deportivo Moquegua será local ante ADA Jaén.

La Liga 2 otorga dos cupos a Primera para 2025.

Playoffs de la Liga 2 2025

Recordemos que los cuartos de final se juegan a partido único, mientras que las semifinales, final, llave por el tercer lugar y definición del subcampeonato se jugarán con el formato ida y vuelta, cerrando la eliminatoria como local el equipo que esté mejor ubicado en la tabla acumulada.

Cuartos de final

Entre el 4 y 5 de octubre

Comerciantes FC vs. U. César Vallejo

Deportivo Moquegua vs. ADA Jaén

Semifinales

Entre el 11 y 19 de octubre:

FC Cajamarca vs. Comerciantes FC o U. César Vallejo (1)

Unión Comercio vs. Deportivo Moquegua o ADA Jaén (2)

Final

Enttre el 25 octubre y 2 de noviembre

Ganador 1 vs. Ganador 2

Tercer Lugar

Entre el 25 octubre y 2 de noviembre

Perdedor 1 vs. Perdedor 2

Definición subcampeonato

Entre el 8 al 16 de noviembre

Perdedor final vs. Ganador tercer lugar

¿Qué clubes ascienden a Primera División?

El campeón asciende automáticamente a la Liga 1 2026, mientras que el club que pierda la final jugará por el segundo cupo enfrentando al equipo que gane la definición por el tercer lugar, que lo juegan los perdedores de las semifinales.