Liga 2: así se juegan los play offs para definir a los próximos ascendidos a Primera en 2026
¡Solo quedan seis equipos! Culminó la fase de grupos y se definieron los emparejamientos en la Segunda División. ¿Qué clubes serán los nuevos inquilinos de la Liga 1 2026?
Tras una fecha final de infarto, culminó la fase de grupos de la Liga 2 y ya se definieron los emparejamientos para los playoffs, donde tendremos cuartos de final, semifinales y una final cuyo ganador ascenderá a la próxima edición de la Liga 1, además habrá otro cupo extra. Todos los detalles a continuación.
PUEDES VER: Gareca impacta tras confesar por qué no volverá a ser DT de la selección peruana: "Es una..."
Cajamarca FC y Unión Comercio clasificaron directamente a las semifinales al terminar en el primer lugar de sus grupos, por lo que esperan en balcón a su próximo rival.
Las dos llaves de cuartos de final se jugarán a partido único: Comerciantes FC y Universidad de César Vallejo en Iquitos, mientras Deportivo Moquegua será local ante ADA Jaén.
La Liga 2 otorga dos cupos a Primera para 2025.
Playoffs de la Liga 2 2025
Recordemos que los cuartos de final se juegan a partido único, mientras que las semifinales, final, llave por el tercer lugar y definición del subcampeonato se jugarán con el formato ida y vuelta, cerrando la eliminatoria como local el equipo que esté mejor ubicado en la tabla acumulada.
Cuartos de final
Entre el 4 y 5 de octubre
- Comerciantes FC vs. U. César Vallejo
- Deportivo Moquegua vs. ADA Jaén
Semifinales
Entre el 11 y 19 de octubre:
- FC Cajamarca vs. Comerciantes FC o U. César Vallejo (1)
- Unión Comercio vs. Deportivo Moquegua o ADA Jaén (2)
Final
Enttre el 25 octubre y 2 de noviembre
- Ganador 1 vs. Ganador 2
Tercer Lugar
Entre el 25 octubre y 2 de noviembre
- Perdedor 1 vs. Perdedor 2
Definición subcampeonato
Entre el 8 al 16 de noviembre
- Perdedor final vs. Ganador tercer lugar
¿Qué clubes ascienden a Primera División?
El campeón asciende automáticamente a la Liga 1 2026, mientras que el club que pierda la final jugará por el segundo cupo enfrentando al equipo que gane la definición por el tercer lugar, que lo juegan los perdedores de las semifinales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50