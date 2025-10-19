Alianza Lima busca incorporar a delantero de equipo brasileño para 2026: "Termina contrato"

Alianza Lima está mentalizado en poder afrontar de la mejor manera la recta final del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, conscientes de que ya no podrán levantar el título de la Liga 1, la dirección deportiva ya empezó a planificar la siguiente temporada donde buscan armar un plantel sumamente completivo. En ese sentido, se conoció que están interesado en firmar a un delantero de un equipo brasileño.

Los 'íntimos' buscan reforzar su poderío ofensivo, ya que en la presente temporada han dependido en gran medida de los goles de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, ambos delanteros de amplia trayectoria. Por ello, durante el programa 'Exitosa Deportes', el periodista Carlos Panez reveló que la escuadra blanquiazul ya se encuentra en la búsqueda de nuevos atacantes para potenciar su delantera.

Alianza Lima busca incorporar a delantero de equipo brasileño para 2026

En ese panorama, Panez dio a conocer que uno de los nombres en carpeta en la directiva de Alianza Lima es el de Aldair Rodríguez, delantero peruano que actualmente milita en el Amazonas FC de la Serie B de Brasil.

“Aldair Rodríguez podría regresar a Alianza Lima, es lo que me he podido enterar. Termina contrato en su club”, señaló el comunicador, generando sorpresa entre los hinchas aliancistas.

Asimismo, el periodista indicó que el delantero de 31 años no llegará para ser titular al equipo, sino más como un revulsivo. Asimismo, destacó que su polifuncionalidad puede ser un factor a su favor.

“Es el famoso cuarto delantero del que muchos hablan, pero en principio viene para ser extremo, es una alternativa. Obviamente, no llega como un delantero estelar, sino para completar como suplente. Si necesitan un ‘9’, ahí está”, añadió Carlos Panez.

Cabe recordar que Aldair Rodríguez ya tuvo un pasado en Alianza Lima, club donde se formó desde las divisiones menores. Su última etapa con los ‘íntimos’ fue en 2023, año en el que disputó 36 partidos, anotó 4 goles y brindó 2 asistencias.

Números de Aldair Rodríguez esta temporada

Durante este 2025, el exdelantero de Alianza Lima ha tenido una participación aceptable a nivel competitivo. Inició la temporada vistiendo la camiseta de Deportivo Garcilaso, con el que disputó 12 partidos. Posteriormente, concretó su fichaje por el Amazonas FC de Brasil, donde ha sumado 9 encuentros. Si bien aún no ha logrado anotar goles, el atacante aportó una asistencia.

