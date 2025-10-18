Nueva 'joya' de la Liga 1 sorprende con publicación vistiendo camiseta de Alianza Lima

Los diversos equipos de la Liga 1 se encuentran luchando por sus respectivos objetivos, tanto en la parte superior como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Aunque la temporada aún no culmina, va dejando muchas novedades, como las grandes actuaciones de jóvenes promesas.

Uno de ellos utilizó su cuenta de Instagram para compartir una contundente publicación en la que luce la camiseta de Alianza Lima. Como era de esperarse, captó la atención de sus seguidores e hinchas blanquiazules quienes se encuentran enfocados en el desarrollo de la parte final del campeonato.

Se trata de Piero Cari, la nueva ‘joya’ de Alianza Lima que no solo marcó su primer gol en el encuentro frente a Sport Boys en el estadio de Matute, también viene teniendo destacadas actuaciones, lo que le permitieron ser convocado a la selección peruana e ilusiona a toda la hinchada.

Piero Cari captó la atención en las redes sociales

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, el potrillo muestra una imagen vistiendo la indumentaria del cuadro victoriano durante el compromiso en el estadio Alejandro Villanueva. Cabe mencionar que su gol en el triunfo frente al elenco rosado generó todo tipo de reacciones, muchos resaltando su talento que fue de gran ayuda para el equipo de Néstor Gorosito.

La publicación de Piero Cari en su cuenta de Instagram

Y es que en dicho compromiso, Alianza Lima se complicó por momentos al no poder resolver rápido y anotar el gol de la tranquilidad, situación que mejoró con el ingreso de Piero Cari. De esta manera, el futbolista de 18 años empezó a dejar buenas impresiones, por lo que no se descarta su salto al extranjero en poco tiempo.

Piero Cari: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Cari tiene un valor en el mercado actual de 550 mil €.