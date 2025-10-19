Piero Cari y su firme mensaje tras la victoria de Cusco FC en el Clausura: "Vamos a..."

Alianza Lima se concentra de cara al duelo ante Sport Huancayo para su siguiente cotejo del Torneo Clausura 2025. Los futbolistas blanquiazules saben que no tienen margen de error en lo que resta de la temporada, y así lo hizo saber Piero Cari en unas breves declaraciones.

PUEDES VER: Ex Bolívar presenció el partido de Alianza en Matute antes de sumarse a los entrenamientos

En las imágenes mostradas en la cuenta de Youtube del periodista José Varela, se puede oír las breves palabras del futbolista de 18 años que viene de marcar su primer gol con camiseta blanquiazules. Muy aparte de expresar su alegría por celebrar este tanto en Matute, es firme al saber que no se ha ganado en la temporada.

Sabiendo del marcador de Cusco FC que permitió superar a Alianza Lima en la tabla de posiciones, Piero Cari indica que darán todo de sí en busca de la victoria en la 'Incontrastable'. Es claro robar puntos en condición de visita, por lo que espera el apoyo de la afición en las jornadas restantes del campeonato.

"Feliz de mi primer gol soñado. Muy motivado y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ir a ganar. Al hincha que nos sigan apoyando", declaró Piero Cari.

(VIDEO: Youtube José Varela)

Alianza Lima sin margen de error en el Torneo Clausura

Alianza Lima tiene tres partidos por delante en el Torneo Clausura 2025, por lo que debe conseguir el pleno de triunfos para anhelar, como mínimo, estar entre los cuatro primeros de la Tabla Acumulada. Los blanquiazules tienen su última salida a provincia, por lo que tratarán de celebrar al término de los 90'.

Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima descansa

Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar

Fecha 18: Alianza Lima descansa

Fecha 19: Alianza Lima vs UTC

Es preciso indicar, que los 'íntimos' tienen dos jornadas de descanso por el calendario pactado a inicios de año, y por la expulsión de Deportivo Binacional a inicios del Torneo Clausura 2025.