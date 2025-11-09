Liga Distrital de Fútbol de Magdalena del Mar 2025: arranca la Segunda División con figuras del balompié nacional

El domingo 2 de noviembre dio inicio la Liga Distrital de Fútbol de Segunda División de Magdalena del Mar, en el Complejo Deportivo Municipal ubicado en la Costa Verde. El torneo es organizado por la nueva directiva de la Liga Distrital de Fútbol, que busca renovar la competencia y fortalecer el fútbol local.

En esta edición participan equipos debutantes como Escuela de Fútbol Ozono, Reds FC, RF Sports, Lima FC, Deportivo Inca Magdalena, Atlético Colegiales, Boca Juniors Perú R, Atlético Mariscal, Deportivo Intercity, Charles Club y Atlético Leal.

También destaca el regreso del histórico semillero Domingo Savio, que vuelve a las canchas tras aproximadamente una década de ausencia. A ellos se suman filiales de primera división como Wolves Junior (filial de Magdalena Wolves FC) y Magdalena City (AD Jirón Miraflores, actual campeón de primera).

Uno de los grandes atractivos de esta temporada es la participación de reconocidos nombres del fútbol peruano.

Entre ellos, los ex jugadores Ismael Regalado y Guillermo “Chicho” Salas formando parte del comando técnico de Lima FC; Juan Forero, director técnico de Domingo Savio —semillero de históricos de la selección como Ramón Mifflin y Roberto Chale—; Miguel “Loco” Seminario, al mando de Reds FC; el histórico local Mario Alva en las riendas de Ozono; el otrora jugador y ex técnico de la UCV femenina, Jaime Cárdenas.

Estas incorporaciones aportan experiencia y jerarquía a un campeonato que promete emociones desde el arranque. La jornada inaugural no decepcionó: se registraron 23 goles en total, reflejando el nivel competitivo y la ambición de los equipos por destacar desde el primer día. Los aficionados que asistieron al complejo disfrutaron de partidos intensos y llenos de emociones.