'Puma' Carranza se vuelve un blanquiazul más en la Copa Libertadores: "Ojalá Alianza pase"

"Los equipos paraguayos son difíciles, pero Alianza le va a ganar. Te digo lo que siento porque quieras o no en el fútbol doméstico es una cosa, pero están representando al Perú. Yo no soy como otros payasos que no tienen personalidad y digo que ojalá Alianza Lima pase. Yo siempre quiero que los equipos de Perú pasen, pero acá no tenemos dirigentes porque seguramente, el próximo año van a ser los 18 técnicos extranjeros, y no habrá ningún técnico peruano”, indicó el exfutbolista e ídolo de Universitario.