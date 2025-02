¿El arma secreta? Alianza Lima sumó a ex Sporting Cristal y viajará para la Libertadores

Gonzalo Aguirre viajará a Paraguay con Alianza Lima.

"Me volví un jugador más atrevido, a la larga los jugadores atrevidos son los que terminan resaltando más, y en eso me quiero convertir, en el jugador que intenta donde sea, es lo que me propuse, empezar a hacerme más responsable de la pelota, me gusta tener la pelota en los pies y tratar de manejar al equipo, me planteo eso cada vez que me toca jugar, intentar hacer algo diferente, puede salir o no, pero la intención es siempre hacer algo, patear al arco o que termine en un centro, pero siempre tratar de ir para adelante", precisó Gonzalo Aguirre post partido.