Hernán Barcos en Alianza Lima: la construcción de un liderazgo desde la humildad

Una de las cosas más bonitas de una clasificación como la de Alianza hace unos días es ver a mi hijo feliz, es hincha de Alianza, yo no, pero disfruto ir con él al estadio y este tipo de alegrías que ya tiene a sus cortos 12 años. Pero he venido pensando en algunas de las razones del momento actual del club, y creo que una de ellas tiene que ver con el liderazgo de Hernán Barcos .

Barcos, por otro lado, parece disfrutar el momento, llora como un niño haberle hecho un gol a Boca en la Bombonera a los 40 años. Creo que sabe o intuye, o es lo que su personalidad le manda, que el liderazgo se ejerce no desde la posición de poder, no en andar gritando y mangoneando todo el día, sino desde la humildad. Porque los mejores líderes no son los que no se equivocan, un líder no es perfecto. Y Barcos falló, falló en la ida opciones de gol, pero tuvo la capacidad de no quedarse con ello y tener la certeza que se iba a presentar alguna en la vuelta, y así fue.