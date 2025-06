Quinteros postuló 2 futbolistas a Alianza para el Torneo Clausura: "Me encantaría"

Alianza Lima no descansa y sigue entrenando firmemente de cara al regreso de la Liga 1 2025. Los blanquiazules saben que se juegan la última chance de poder ganar el Torneo Apertura en estas próximas fechas, por ende, el objetivo del cuadro liderado por Néstor Gorosito será tratar de quedarse con un triunfo ante sus rivales.

Henry Quinteros y los 2 jugadores que postuló para Alianza Lima

En medio de este escenario, el exfutbolista del elenco victoriano, Henry Quinteros se refirió a la chance de reforzar al equipo para el Clausura 2025, y fue así como indicó qué fichajes le gustaría que puedan volver a tienda íntima. Se tratan de Yordy Reyna y Miguel Araujo.

"A mí me encantaría que venga Yordy Reyna. Después se habla de Jesús Castillo en la volante. Lo de Noriega se habla, pero no creo que salga a mitad de año. Miguel Araujo ya conoce lo que significa Alianza y también me gustaría", indicó el popular 'Pato' Quinteros en el programa de Youtube 'Desmarcados'.

De otro lado, el comentarista deportivo no dejó pasar la oportunidad de referirse a la necesidad que tiene la institución aliancista sobre fortalecer la defensa, debido a las constantes expulsiones. En esa línea, expresó que uno de sus deseos también fue ver a Anderson Santamaría en Matute.

Anderson Santamaría llegó a Universitario procedente de Santos Laguna/Foto: X

"En los últimos partidos de Alianza, hay que ser conscientes de que han habido varias expulsiones y suspendidos. A (Erick) Noriega lo han puesto de zaguero. Hay una necesidad de traer un central, me hubiese gustado Santamaría. En el último año de mi carrera lo tuve en León de Huánuco, fue mi compañero y te juega muy bien de volante", finalizó.

Liga 1 2025: ¿cuándo se abre el libro de pases en el Torneo Clausura?

Cabe resaltar que, según el reglamento de la Liga 1 2025, el libro de pases del Torneo Clausura, recién se apertura el 24 de junio y todos los clubes tendrán la chance de reforzar sus filas hasta el próximo 18 de agosto.