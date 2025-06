Bernardo Cuesta arremetió tras victoria de Alianza Lima: "El que más llora, más tiene beneficio..."

Alianza Lima logró superar a Melgar en Arequipa y dejó sin chances a los arequipeños de pelear el Torneo Apertura. En medio de todo lo que se vivió en el Estadio Monumental de la UNSA, Bernardo Cuesta no calló en conferencia de prensa y dijo de todo ante los medios de prensa que se dieron cita en la Ciudad Blanca.

Como se conoce, el delantero argentino nacionalizado peruano estuvo meses fuera de los campos por una dura lesión que sufrió en la temporada pasada. Logró recuperar ritmo futbolístico en partidos de la Liga 3, pero recién en este choque ante Alianza Lima logró volver a un duelo de Primera División.

Sin embargo, lejos de la alegría por volver a sumar minutos con FBC Melgar, el popular 'Berni' no calló en lo absoluto ante su sentir de lo que fue el choque ante los blanquiazules. No solo apuntó hizo foco a las decisiones arbitrales, sino que dejó en claro las falencias del fútbol peruano que hacen decaer la competencia transparente.

"Este es el fútbol en la decadencia que estamos viendo, por la gente que lo maneja, que dice saber y no hace un análisis profundo del fútbol peruano hoy en día. Después queremos clasificar al Mundial y en Libertadores. Somos la liga con menos minutos disputados, pero nadie dice nada porque no conviene y no es productivo para el rating. Hay que hablar de los equipos 'importantes' que están arriba es lo que vende. Ya lo vivimos, somos de provincia, orgulloso de ser de provincia y vamos a luchar contra todo, no me interesa contra quien. Sabemos lo que somos y a dónde vamos y eso nunca va dejar de ser así. Este es el juego del que más llora, más tiene beneficio. Siempre es la misma rueda y después puras risas, pero cada vez caemos más abajo. Mi visión es decir lo que se tenga que decir y hacer que este fútbol peruano vuelva a crecer porque es lo que todos queremos", declaró Bernardo Cuesta.

(VIDEO: Carlos Alpaca)

Cristian Bordacahar, jugador de Melgar, arremetió contra arbitraje

Tras la derrota ante Alianza Lima, otro de los jugadores de Melgar que se pronunció fue Cristian Bordacahar, quien dejó en claro las medidas que toman los jueces sobre los blanquiazules y que no se hicieron de la misma forma a favor de los arequipeños.

"Lastimosamente sí, lo buscamos todo el partido, no pudimos encontrar el gol. Primero fue penal (para Melgar), por lo que nos dicen los chicos de afuera a Kenji (Cabrera), lo cual el árbitro nos dice que no y el VAR también ve que no rápido. Después está el penal de Alianza y se toman todo el tiempo del mundo. Creo que no es igual para los dos… Vas y le preguntas al árbitro “¿por qué para un lado sí, para el otro no?”… y miran para el otro lado y no te dicen nada", apuntó a L1 MAX.