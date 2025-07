Gorosito reveló la verdad sobre por qué Piero Cari es titular por Pablo Ceppelini: "Yo no soy..."

Alianza Lima recibirá a Gremio de Brasil por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio de Matute. Los blanquiazules apuntan a sacar ventaja en este partido, y uno de los futbolistas que se perfila para destacar es el potrillo Piero Cari.

Néstor Gorosito explicó la titularidad de Piero Cari por Pablo Ceppelini en Alianza Lima

A propósito de ello, en la antesala del encuentro, Néstor Gorosito, DT del cuadro íntimo brindó una entrevista con RPP Deportes y se refirió a la titularidad de la joven figura en lugar del mediocampista uruguayo, Pablo Ceppelini, quien llegó a La Victoria como una de las flamantes contrataciones esta temporada.

En tal sentido, el 'Pipo' respondió que, Cari se viene ganando un lugar en el once de Alianza Lima por su actualidad deportiva. Además, resaltó sus "condiciones naturales" como jugador.

Pablo Ceppelini es suplente en Alianza Lima con Néstor Gorosito

"Juega principalmente por las condiciones naturales que tiene, no lo ponemos nosotros, se pone solo en el equipo con lo que rinde en los entrenamientos. Ha sido muy importante", sostuvo el estratega.

De igual modo, el entrenador argentino con pasado en Tigre, se mostró respetuoso de la trayectoria profesional del charrúa Pablo Ceppelini, y reiteró que la titularidad depende única y exclusivamente del buen presente de cada futbolista.

"Nosotros no miramos los antecedentes. Miramos la actualidad. Somos respetuosos de los antecedentes, pero el fútbol es de actualidad. Los jugadores se ponen y se sacan solos con el rendimiento. El que juega bien juega. Yo no soy caprichoso, no tengo nada en contra de nadie", acotó.