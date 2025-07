Mr. Peet no calló y dejó firme mensaje sobre fichaje de Alianza tras empate: "No me disgustó..."

Alianza Lima no pasó del empate en Matute ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura. Cuando parecía que sería una fiesta total en La Victoria, terminó siendo un 1-1 que deja muy fastidiados a los aficionados blanquiazules. Ante ello, Mr. Peet no dudó en pronunciarse y se refirió directamente a uno de los recientes fichajes de los 'íntimos'.

El periodista deportivo fue firme en referirse a Alessandro Burlamaqui, quien recibió una serie de comentarios por parte de los aficionados tras tener su primer partido como titular en el cuadro de Néstor Gorosito. Ante ello, Peter Arévalo salió en su defensa y explicó lo fundamental que fue el exjugador de Valencia de España.

Alessandro Burlamaqui fue titular en el Alianza Lima vs Alianza Atlético. Foto: Carlos Félix - GLR.

Durante su programa "Madrugol", el también narrador de L1 MAX indicó que la posición de Burlamaqui fue clave para tener control en el mediocampo. Asimismo, el volante fue fundamental en las marcas en lo que fue la victoria parcial de los 'íntimos'. Sin embargo, tras su salida todo se desvirtuó y perdieron a ese jugador importante en cortar los ataque de los rivales.

"A mí no me disgustó, me gustó el partido de Burlamaqui. Porque es un 6, un volante de primera línea que le gusta tener la pelota. Yo no lo hubiese sacado, cuando sale Burlamaqui, Sullana toma control del partido. Burlamaqui al ser un 6 posicional, un 6 que le gusta distribuir… Él quedaba de último, cuando sale Burlamaqui, Alianza Lima pierde marca en el mediocampo. Burlamaqui le daba el equilibrio", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Burlamaqui casi ocasiona expulsión a rival

Sobre los 57 minutos del partido, cuando Alianza Lima ganaba 1-0, Larios fue directamente a agredir a Alessandro Burlamaqui con un codazo en la parte del cuello. Pese a toda la polémica, el árbitro Joel Alarcón no fue avisado por el VAR y el juego se reanudó sin ninguna amonestación al futbolista del 'Vendaval'.