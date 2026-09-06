Alianza Lima confirma nueva lesión en momento clave del Torneo Clausura: "Rehabilitación"

El Torneo Clausura 2026 atraviesa un momento clave, no solo en la Liga 1 con Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso compitiendo por el título sino también en la Liga Femenina, que cada vez se pone más intensa. En ese sentido, el cuadro de La Victoria le dio una fuerte noticia a su hinchada.

Resulta que las blanquiazules tienen una nueva lesión y así lo anunció el club mediante una publicación en sus redes sociales, donde comunicó el golpe que sufrió uno de sus recientes fichajes. Nos referimos a Juliana Da Silva.

"Presentó una lesión muscular que le impidió continuar. Tras la evaluación clínica y los estudios complementarios realizados, se determinó el diagnóstico de distensión muscular del bíceps femoral. Actualmente viene realizando su proceso de rehabilitación y tratamiento bajo la supervisión del Departamento Médico", indicó.

Parte médico de Alianza Lima.

Jugadoras de Alianza Lima en recuperación

Por otra parte, Alianza Lima también informó sobre el avance de otras futbolistas, como Heidy Padilla, que viene evolucionando de forma satisfactoria luego de la cirugía de autoinjerto de cartílago en la rodilla derecha. También está Lucerito Huamán que está rehabilitándose luego de la reconstrucción de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

Finalmente, Naicha Urbina también ha presentado una evolución favorable tras la distensión muscular que sufrió en el muslo derecho. Actualmente está en el proceso de readaptación deportiva con una respuesta adecuada a las cargas de trabajo. Es quien más cerca está de recibir su alta médica.