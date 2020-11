José Velásquez: "Alianza Lima va a Segunda División nuevamente" - Video

El ex volante de la selección peruana y Alianza Lima, José Velásquez, fue consultado sobre el terrible momento que atraviesa el conjunto 'blanquiazul' y sorprendió al indicar que ya ve al equipo en Segunda División.

"Realmente es crítica la situación del Alianza. Ya está para la Segunda profesional. Intentar subir para el próximo año. Lamentablemente, hace muchísimo tiempo, que no salen buenos jugadores", expresó a TV Perú.

"Prueba de ello es que Alianza va a Segunda División nuevamente como sucedió en antaño, cuando se inició. Bajaron a Segunda profesional y subieron al año siguiente", agregó el 'Patrón'.

Velásquez criticó el ánimo con el que ve a jugar a los futbolistas que integran la plantilla de Alianza Lima. "Juegan a desgano, por cumplir simplemente. Es muy difícil que salga a flote teniendo la mentalidad de la mayoría de jugadores. Una mentalidad negativa".

También le dio su 'chiquita' a la dirigencia íntima. "Están contratando entrenadores de fuera que muchas veces no han entrenado a nadie, sin embargo, aquí están a dirigiendo a equipos profesionales".

Respecto a la particular comparación con Carlos Ascues, el mundialista con la selección peruana detalló que "no pues. La gente sabe que eso es ridículo. No quepa en mí, hacer comparaciones honestamente. Diferentes características totalmente".

Finalmente, pidió el apoyo incondicional a la hinchada. "En vez de molestarse, que apoyen con mucho mayor énfasis, si acaso tenemos que participar en Segunda Profesional, subir el próximo año inmediatamente", concluyó.

Alianza Lima enfrentará un trascendental partido ante Carlos A. Mannucci. Los dirigido por Daniel Ahmed no tienen margen de error: solo tienen que vencer para permanecer en la Primera División, de lo contrario, definirán su suerte en el último duelo por la Fase 2 de la Liga 1.