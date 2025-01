Raziel García: "Si tuviese que irme a otro club, me iría a Alianza Lima" - VIDEO

Luego de su buena actuación en la Copa América, uno de los jugadores a seguir observando es Raziel García . Actualmente, el futbolista ofensivo de 27 años defiende los colores de Cienciano del Cusco en la Liga 1 , pero no se descarta que cambie de aires para el 2022. Es por ello, que en una entrevista dio la sorpresa al decir que Alianza Lima es uno de los clubes al cual le gustaría ir en caso no siga en el elenco del 'Papá'.

"No me gusta hablar de ese tema, sinceramente, pero si me gustaría ir a Alianza Lima. Hubo conversaciones avanzadas, pero después de lo que pasó (descenso) no se volvieron a comunicar conmigo. Sus razones tendrán, pero me alegro de que estén nuevamente en la Liga 1. Como hincha sí hubiese jugado Segunda División con ellos", declaró Raziel García a ESPN Perú.