Kevin Quevedo sobre Alianza Lima: "No le cierro las puertas al equipo de mis amores"

¡Lo tiene en el corazón! El delantero nacional, Kevin Quevedo , reveló que, no pudo quedarse en Alianza Lima por terceras personas, pero de todas maneras, no le cierra las puertas a volver a ponerse la casquilla 'Blanquiazul'.

"Alianza es el equipo de mis amores. Es bonito jugar en el club. Me fue bien gracias a Dios. Por 'X' razones y por terceras personas no pude continuar. No le cierro las puertas en volver al equipo de mis amores", indicó para Las Voces del Fútbol.