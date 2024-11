Paolo Guerrero cambió su discurso y ahora no descarta en volver a Alianza Lima

Paolo Guerrero , capitán y máximo goleador de la Selección Peruana , viene recuperándose y tomándole mucha importancia a la lesión que no ha permitido darle protagonismo en los últimos tiempos dentro del césped. Sin embargo, con respecto a su futuro, el 'Depredador' indicó que le han caído varias ofertas del extranjero y que ahora no descarta en volver a Alianza Lima .

"Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento", declaró el delantero en El Comercio.