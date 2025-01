¿Qué es del 'Chino' Calderón? debutó al mando de Gareca y salió campeón con la 'U'

La temporada 2009 también fue fructífera para el defensor, pese a que el estratega ya no continuaba en la 'U'. El encargado para reemplazarlo fue Juan Reynoso , quien también se enamoró del juego de Manuel. Si bien el 'Cabezón' rotaba su esquema fecha tras fecha, en los duelos importantes, el 'Chino' casi siempre aparecía en su oncena. A fin de año, pudieron levantar el título nacional .

Su permanencia con los rosados solo duró una temporada y luego su carrera no pudo ir de forma ascendente. El jugador volvió a ser noticia en el 2014 cuando salió campeón de la segunda división con Deportivo Municipal, pero al año siguiente se fue a Willy Serrato para batallar por el ascenso. De la misma manera, pasó por otros equipos y no se le veía en la máxima categoría hasta el 2020, cuando fue fichado por Deportivo Llacuabamba. Lastimosamente su nivel no fue el mismo y su presencia pasó por desapercibida.