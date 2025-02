Reimond Manco contó por qué no quiso ser flamante jale de club peruano este 2025: "Me llamaron"

La Liga 1 2025 regresó por todo lo alto, y son 19 los clubes peruanos que lucharán para lograr el título a fin de temporada. No obstante, en medio del mercado de pases, un histórico equipo peruano quiso dar el golpe con el fichaje del exjotita, Reimond Manco.

Reimond Manco reveló que Juan Pablo II lo quiso como refuerzo para la temporada 2025

Nos referimos a Juan Pablo II. En el programa de YouTube, 'Rivales No Enemigos', el popular 'Rei' confesó que recientemente fue contactado por el elenco de Chongoyape, pero, hoy en día, tiene otros proyectos, alejados al mundo del fútbol.

"No estoy jugando. Y no estoy jugando porque no quiero. Hace poco iba a una entrevista y me llamó alguien, no diré quién, pero me llamaron de Juan Pablo II para poder ir. Pero no quiero jugar profesional, yo ya tengo mis proyectos, mis cosas", sostuvo.

En esa misma línea, el ex Juan Aurich subrayó que en la actualidad se encuentra enfocado en la conducción de programas vía streaming, y fue así como recordó su reciente paso por Unión Comercio de Moyobamba en la temporada 2024.

"Estoy acá en el programa, mi mentalidad está en otra y no quiero hacerle ese daño al fútbol. Las veces que jugué lo disfruté, lo gocé, me divertí demasiado; pero ahora no quiero tener esa responsabilidad de tener que volver a levantarme temprano, no lo siento así", agregó.

Por último, Reimond Manco fue consultado si piensa en la posibilidad de retirarse del fútbol profesional. Sobre ello, remarcó que, en la actualidad no descartaría su llegada a un equipo de Lima por Copa Perú o en la Liga 2.