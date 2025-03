Club peruano dejó firme respuesta sobre fichar a Raúl Ruidíaz: "No está descartado por completo"

Uno de los rumores de los interesados por el ariete de 34 años ha sido Sport Boys . En su búsqueda de armar un plantel competitivo para pelear por objetivos importantes, sonó con fuerza el nombre de Ruidíaz en tienda rosada . Eso lo confirmó el admistrador del club, Adrián Alcocer , quien además señaló que no se concretó por motivos económicos y que no está totalmente descartado su llegada al 'Primer Campeón peruano'.

"Nos acercaron a Raúl Ruidíaz, pero no se llegó a concretar por temas económicos. Todavía no se ha descartado por completo, pero lo hemos dejado en stand by porque no queremos ver un tema así antes de un partido tan vital (ante Universitario)", declaró el directivo en entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha'.