DT de Cienciano explotó con Cueva tras aparecer en TV y dejó rotundo comentario: "No me..."

"Lo que ocurrió esta semana a mí no me gustó. Yo no autorizo o dejo de autorizar a nadie que declare o deje de declarar sobre su vida personal, pero mis consejos siempre van por un lado. Christian es un buen pibe y personalmente siento que esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado, y eso nunca es bueno", expresó el estratega del conjunto Imperial sobre 'Aladino'.

"Entonces, no me ha agradado, porque siempre queremos tratar de vivir en paz dentro de nuestro espacio que es Anta, que es donde convivimos, y este tipo de cosas obviamente que no son nada buenas. Personalmente, repito, no me ha agradado", sentenció Díaz.