Christian Cueva se pronunció ante oferta de Emelec y definió su futuro con Cienciano: "Yo..."

Con Christian Cueva como una de las figuras del partido, Cienciano del Cusco aplastó 4-0 a Deportes Iquique por la jornada 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Al término del encuentro, 'Aladino' se mostró feliz por el resultado, además, habló sobre su futuro con el 'Papá' esta temporada.

Christian Cueva rompió su silencio tras la oferta de Emelec

En zona mixta, un periodista le consultó al mediocampista ofensivo sobre el interés de Emelec de Ecuador tras su buen presente con el elenco imperial. Bajo ese contexto, el futbolista dejó en claro que aún tiene contrato vigente y se siente a gusto de pertenecer al club.

"Qué te puedo decir, yo tengo contrato aquí, si me vas a hablar de esas cosas realmente tengo contrato con Cienciano. Estoy tranquilo, no empecemos con eso", sostuvo el volante nacional.

(Video: Entre Bolas)

De igual manera, el volante de Cienciano habló respecto al último compromiso en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, y subrayó que el objetivo del grupo será seguir por la senda del triunfo. Asimismo, no dudó en destacar la labor del técnico argentino Carlos Desio.

Christian Cueva fue titular en el triunfo de Cienciano ante Deportes Iquique/Foto: X

"Ya dimos un primer paso, pero queremos más. Vamos a ir a Brasil a jugar, como siempre lo estamos haciendo desde la llegada de (Carlos) Desio. No va a ser fácil, pero con la confianza de cada vez que estamos juntos vamos creciendo", agregó 'Cuevita'.

Para finalizar, 'Aladino' resaltó la confianza que hay en el equipo, y señaló que toman con calma este gran momento, ya que ahora se les viene un nuevo desafío a nivel local frente a Deportivo Binacional en calidad de visitantes.

"Si me dices que no queremos estar primeros seríamos tontos, ¿no?. Nosotros vamos a querer siempre más y más. No es fácil, jugamos contra un rival difícil, pero tenemos la capacidad, venimos de menos a más, estoy tranquilo. A prepararse primero en lo que viene que es contra Binacional en Juliaca", sentenció.