Grupo Islo, del mexicano Eduardo López que postuló en Universitario, analiza llegar a Sport Boys

Sport Boys vive un momento de incertidumbre y no solo en el plano futbolístico tras la reciente derrota frente a Comerciantes Unidos, sino que además no tienen administrador temporal tras la renuncia de Adrián Alcocer. La SUNAT lanzó hace poco el proceso de elección para encontrar a su reemplazante. Ante ese panorama, se reveló que el Grupo Islo, quien este año se mostraron interesados en llegar a Universitario, estaría pensando en postular al cargo.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el conglomerado mexicano estudia seriamente la posibilidad de entrar a la postulación para tomar las riendas del club rosado, con Eduardo López Villarreal a la cabeza, por lo que vienen analizando un plan de estabilidad institucional y otras acciones en beneficio de la institución.

"El Grupo Islo de México definirá en las próximas horas su postulación a la administración de Sport Boys. Se analiza un plan de estabilidad institucional, inversión próxima y acciones a futuro que pueden ser muy beneficiosas para el club en cuanto al proceso concursal", sostuvo a través de una publicación en sus redes sociales.

Grupo Islo, con Eduardo López Villarreal, están pensando en postular a la administración de Sport Boys. Foto: X

¿Por qué Grupo Islo quiere postular para ser administrador de Sport Boys?

Como bien es sabido, no es la primera vez que el Grupo Islo busca meterse en el fútbol peruano, pues hace un mes se postuló para ser administrador de Universitario, pero sin lograr ganar el proceso. Ello ha generado que los hinchas de la 'Misilera' se preguntan por qué quieren entrar su club, por lo que el citado comunicador dio a conocer que este año quisieron ser inversionistas del Boys y que incluso tuvieron acercamientos con Adrián Alcocer, pero finalmente no se concretó dicha oportunidad.

"Hay que señalar que Islo, con Eduardo López a la cabeza, no se interesa o conoce el fútbol peruano a partir del proceso de administración de la 'U'. Todo inicia hace muchos meses atrás cuando se genera un contacto entre Adrián Alcocer e Islo y el plan, en aquel momento, era ser inversionistas del club rosado. Fue un interés genuino y compartido con el saliente administrador buscando potenciar al club chalaco. Se avanzó mucho, habían planes fuertes, pero finalmente no se terminó concretando aunque la relación se mantuvo", mencionó.

¿Hasta cuándo están abiertas las postulaciones para ser administrador de Sport Boys?

SUNAT lanzó el 10 de setiembre el cronograma de actividades para elegir al nuevo administrador provisional de Sport Boys, donde se informa que hasta el lunes 15 del presente mes se podrán postular los interesados al cargo. Es preciso señalar que el Grupo Islo no es el único que tiene como objetivo ser el mandamás del 'Equipo del Puerto', ya que el empresario peruano Walter Dolorier Ramírez también se está presentando a la convocatoria abierta del organismo estatal.