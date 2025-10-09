La firme postura que tomó la FPF tras la permanencia de Ayacucho FC en la Liga 1: "No va..."

¡Decisión final! Ayacucho FC y sus hinchas sonrieron el último martes al conocerse que la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad les dio la razón y desestimó la apelación de la FPF, por lo que seguirán jugando en la Liga 1. Ello ha generado que desde la propia federación tomen cartas en el asunto y tengan una firme postura sobre el equipo 'Libertador'.

PUEDES VER: Alianza Lima y Cristal reciben sensacional noticia sobre su puntaje en el Torneo Clausura

La permanencia del cuadro ayacuchano ha caído como un baldazo de agua fría en Videna, pero el ente del fútbol peruano ha decidido actuar legalmente, ya sea en el fuero civil o a nivel de FIFA, pero recién lo hará cuando se de por culminado la presente edición de la Primera División. Así lo reveló el periodista Gustavo Peralta.

"Ayacucho FC ha salido a su favor el tema de la Sala Penal de dicha ciudad y va a terminar el torneo. Lo que la federación quiere hacer como proceso legal, continuando o en una decisión de FIFA, se dará con el torneo terminado, no va a ser antes", informó en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

FIFA puede sancionar duramente al fútbol peruano

Como se sabe, FIFA menciona en el artículo 51 de sus estatutos que en ninguna de sus asociaciones miembro puede acudir a los tribunales ordinarios y de hacerlo podría actuar de oficio. El castigo máximo que podría ponerle el ente del balompié mundial al Perú es desafiliarlo, por lo que la selección y los equipos de la Liga 1 no podrían competir en torneos internacionales.

Otra sanción que podría imponer es al club ayacuchano, porque la Liga 1 al ser competencia organizada por la FPF, le restaría todos los puntos sumados hasta ahora, así como a los equipos que han sumado contra ellos en el campeonato local.

"La Corte Superior de Ayacucho ratificó el fallo que corrige la tabla 2022 (sanción a Sport Boys), pero viola el art. 59 de FIFA. En 2009, Rangers (Chile) desistió de un recurso judicial tras ultimátum de FIFA, que amenazaba con excluir a Chile del Mundial 2010. Hoy, FIFA podría anular los partidos de Ayacucho, restando 3 puntos a los clubes ganadores", mencionó el abogado especializado en temas deportivos, Marcelo Bee Sellares, en sus redes sociales.

Ayacucho FC se dirigió a la FPF en pronunciamiento

El mismo día de conocerse la sentencia, Ayacucho FC emitió un pronunciamiento oficial donde además de celebrar el fallo a su favor, le pidió a la FPF que considere todo esto para cambiar como se viene manejando la institución matriz del balompié nacional.

"Instamos a la FPF a que considere el fallo como una oportunidad para cambiar la historia que viene construyendo y pasar de la arbitrariedad, a la legalidad; del abuso, al respeto; de la división a la unión; del enfrentamiento, a la concordia; y de la desesperanza a un futuro que construyamos todos los actores del fútbol juntos y en consenso", se lee en el comunicado publicado en redes sociales.