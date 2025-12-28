Tiene contrato con Alianza Lima y ahora sorprende tras despedirse de su club: "Ha sido un honor"

La temporada 2025 de la Liga 1 culminó y los diferentes clubes se enfocan en las renovaciones, refuerzos y salidas. En ese contexto, un futbolista que tiene contrato con Alianza Lima sorprendió al dejar un emotivo mensaje de despedida al confirmarse que no continuará en el plantel.

Cabe mencionar que los equipos son conscientes que para lograr los objetivos necesitan de importantes jugadores en el campo, mientras que algunos futbolistas buscan seguir creciendo o tener más ritmo de competencia. En esta ocasión, un habilidoso volante utilizó sus redes sociales para dejar un extenso mensaje.

Destacado futbolista de la Liga 1 dejó su club para el 2026

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Club Cienciano por abrirme sus puertas y permitirme ser parte de una institución con tanta historia y pasión. Ha sido un honor defender estos colores y compartir momentos inolvidables que marcarán mi carrera profesional y personal”, escribió Cristian Neira en su cuenta de Instagram. El jugador llegó al ‘Papá’ en calidad de préstamo.

Cristian Neira tuvo un importante papel en Cienciano

En esa línea, el mediocampista nacional, que tuvo un buen debut en la selección peruana, dejó emotivas palabras para la hinchada cusqueña y la ciudad donde tuvo una buena temporada con el plantel.

“Agradezco profundamente a toda la hinchada por el cariño, el apoyo constante y el aliento incondicional en cada partido. Su respaldo fue fundamental y siempre lo llevaré conmigo. Asimismo, me llevo un recuerdo muy especial de la ciudad, que es realmente hermosa, y de toda su gente, quienes me hicieron sentir en casa desde el primer día”, agregó en su publicación donde se luce con la camiseta roja.

Cristian Neira: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Cristian Neira tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.