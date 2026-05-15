0

¿Vuelve a Matute? Arley Rodríguez, ex Alianza Lima, toma severa decisión sobre su futuro: "No..."

Arley Rodríguez regresó al fútbol peruano para defender los colores de FC Cajamarca, pero ahora tomó una inesperada decisión a poco del cierre del Torneo Apertura 2026.

Diego Medina
Arley Rodríguez define su futuro al cierre del Torneo Apertura 2026.
Arley Rodríguez define su futuro al cierre del Torneo Apertura 2026. | Foto: Facebook FC Cajamarca
COMPARTIR

Falta poco para que culmine el Torneo Apertura 2026 y muchos jugadores comienzan a evaluar su futuro de cara a lo que resta del año. Uno de ellos es Arley Rodríguez, quien volvió al fútbol peruano para defender los colores de FC Cajamarca. No obstante, parece que tomará nuevos rumbos en busca de mejores oportunidades.

Sorteo Copa de la Liga 2026 con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

PUEDES VER: Copa de la Liga 2026: Grupos, fixture de los partidos y formato del torneo

Arley Rodríguez no seguirá en FC Cajamarca

Un dato llamativo sobre FC Cajamarca estuvo relacionado con su mercado de pases a inicios de 2026. Desde la llegada de Hernán Barcos al primer equipo, comenzaron a arribar varios futbolistas con pasado blanquiazul. El colombiano Arley Rodríguez era uno de ellos, por lo que se esperaba ver toda su jerarquía a lo largo de la temporada.

Sin embargo, es de conocimiento público que varios futbolistas no están cómodos en la institución cajamarquina, por lo que evalúan su salida definitiva. Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, el ex Alianza Lima tomó la dura decisión de no seguir en el elenco de FC Cajamarca al cierre del Torneo Apertura 2026. Se estima que no será la única salida en dicha institución.

"El extremo Arley Rodríguez no sigue en FC Cajamarca", informó el periodista de L1 MAX a través de su cuenta de X.

Arley Rodríguez

Arley Rodríguez no seguirá en FC Cajamarca al cierre del Torneo Apertura 2026.

¿En qué equipos jugó Arley Rodríguez?

  • Nacional U 20
  • Alianza FC
  • Atlético Nacional
  • Tigres UANL
  • Lobos BUAP
  • Independiente Santa Fe
  • Envigado
  • Carlos Mannucci
  • Alianza Lima
  • Pereira
  • Ionikos Nikea
  • César Vallejo
  • Real Cartagena
  • FC Cajamarca

¿Cuál es el valor de mercado de Arley Rodríguez?

Según el portal Transfermarkt, Arley Rodríguez tiene un valor de mercado de 150 mil euros a los 33 años. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2018, cuando llegó a registrar una cifra de 1 millón de euros mientras defendía la camiseta de Lobos BUAP.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Copa de la Liga 2026: Grupos, fixture de los partidos y formato del torneo

  2. Grupo de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026: calendario de partidos del cuadro blanquiazul

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano