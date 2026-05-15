¿Vuelve a Matute? Arley Rodríguez, ex Alianza Lima, toma severa decisión sobre su futuro: "No..."

Falta poco para que culmine el Torneo Apertura 2026 y muchos jugadores comienzan a evaluar su futuro de cara a lo que resta del año. Uno de ellos es Arley Rodríguez, quien volvió al fútbol peruano para defender los colores de FC Cajamarca. No obstante, parece que tomará nuevos rumbos en busca de mejores oportunidades.

Arley Rodríguez no seguirá en FC Cajamarca

Un dato llamativo sobre FC Cajamarca estuvo relacionado con su mercado de pases a inicios de 2026. Desde la llegada de Hernán Barcos al primer equipo, comenzaron a arribar varios futbolistas con pasado blanquiazul. El colombiano Arley Rodríguez era uno de ellos, por lo que se esperaba ver toda su jerarquía a lo largo de la temporada.

Sin embargo, es de conocimiento público que varios futbolistas no están cómodos en la institución cajamarquina, por lo que evalúan su salida definitiva. Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, el ex Alianza Lima tomó la dura decisión de no seguir en el elenco de FC Cajamarca al cierre del Torneo Apertura 2026. Se estima que no será la única salida en dicha institución.

"El extremo Arley Rodríguez no sigue en FC Cajamarca", informó el periodista de L1 MAX a través de su cuenta de X.

Arley Rodríguez no seguirá en FC Cajamarca al cierre del Torneo Apertura 2026.

¿En qué equipos jugó Arley Rodríguez?

Nacional U 20

Alianza FC

Atlético Nacional

Tigres UANL

Lobos BUAP

Independiente Santa Fe

Envigado

Carlos Mannucci

Alianza Lima

Pereira

Ionikos Nikea

César Vallejo

Real Cartagena

FC Cajamarca

¿Cuál es el valor de mercado de Arley Rodríguez?

Según el portal Transfermarkt, Arley Rodríguez tiene un valor de mercado de 150 mil euros a los 33 años. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2018, cuando llegó a registrar una cifra de 1 millón de euros mientras defendía la camiseta de Lobos BUAP.