Campeón con Barcelona no olvida a club de la Liga 1 y lanzó potente frase: "Muy difícil..."

Los equipos peruanos han sido partícipes de muchas hazañas a lo largo de la historia. Inolvidables recuerdos trae la vez en que Cienciano se coronó por todo lo alto tras derrotar a River Plate en lo que fue la gran final de la Copa Sudamericana. Este gran logro marcó un importante hito para nuestro país, así como a nivel internacional.

Y así lo sabe Maxi López, quien recordó aquel partido contra el ‘Papá’. Señaló que, tras la derrota de los ‘Millonarios’, hinchas de Boca Juniors se burlaron de ellos, pero lo que no imaginaron es que, un año después, Cienciano también los vencería en Estados Unidos para quedarse con la Recopa Sudamericana.

"Sí, es así el fútbol. Pero aparte, me acuerdo mucho de esa final porque en esos dos partidos hice tres goles y, aun así, no la ganamos", fueron las primeras palabras de Maxi López para el programa Así es el Fútbol.

En otro momento, el excampeón con el Barcelona evaluó el trámite del encuentro tanto de ida como de vuelta, y valoró las virtudes que tuvo el elenco del Cusco.

"Pero bueno, así es el fútbol. Ellos jugaron bien, nos empataron en Argentina y después perdimos por un gol de diferencia allá en Perú, en la altura de Arequipa, que era muy difícil", finalizó.

Maxi López fue autor de dos goles ante Cienciano

¿Cuándo juega Cienciano en el Torneo Clausura de la Liga 1?

Cienciano y Melgar serán los encargados de abrir su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 cuando se enfrenten este viernes 17 de julio. El compromiso, correspondiente a la primera jornada del campeonato, se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).