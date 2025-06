Bordacahar dejó contundente mensaje tras el penal cobrado a favor de Alianza: "Miran para..."

Alianza Lima venció a Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, siendo un partido que tuvo muchas emociones, pero también polémicas como las que se registraron durante el segundo tiempo. Tras el encuentro, Cristian Bordacahar se pronunció.

El jugador del cuadro arequipeño no ocultó su fastidio por la derrota que se dio producto de un polémico penal sancionado por el árbitro. Resaltó que no hubo igualdad para decidir las sanciones en ambas áreas, pues solo minutos antes del 1-0, una falta clara contra Kenji Cabrera en el lado de los blanquiazules no terminó en el disparo desde los doce pasos como sí lo hicieron con los ‘íntimos’.

¿Qué dijo Cristian Bordacahar tras la derrota de Melgar ante Alianza Lima?

“Lastimosamente sí, lo buscamos todo el partido, no pudimos encontrar el gol. Primero fue penal (para Melgar), por lo que nos dicen los chicos de afuera a Kenji (Cabrera), lo cual el árbitro nos dice que no y el VAR también ve que no rápido. Después está el penal de Alianza y se toman todo el tiempo del mundo. Creo que no es igual para los dos… Vas y le preguntas al árbitro “¿por qué para un lado sí, para el otro no?”... y miran para el otro lado y no te dicen nada”, dijo el futbolista del ‘Dominó’ al ser consultado si sienten que con ese resultado se despiden del Apertura.

En esa línea, el popular ‘Chapu’ resaltó la capacidad del equipo para luchar por los objetivos en la segunda parte de la temporada, por ello, buscarán darle vuelta a la página la dura derrota en casa ante el equipo de Néstor Gorosito.

“Toca seguir. creo que fuimos mejores, lo buscamos todo el partido y nos vamos con una derrota que duele, nos deja fuera, pero nada… a seguir, todavía queda un torneo más y vamos a dar lucha porque este equipo quiere ganar cosas importantes y lo va a luchar hasta el final”, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Luego del encuentro frente a Melgar por el Torneo Apertura 2025, Alianza Lima disputará un duro partido contra Binacional por la fecha 18, el próximo sábado 5 de julio.