Melgar denunció que el VAR no le cobró 2 penales ante Juan Pablo II: "Todos lo vimos"

FBC Melgar abrió la jornada 16 del Torneo Apertura con el partido ante Juan Pablo II en Chongoyape, con un empate a uno. Bernardo Cuesta abrió el marcador a los 6 minutos del encuentro, mientras que Peralta convirtió la igualdad a los 56'. No obstante, el resultado ha quedado en otro plano tras el reclamo que acaba de hacer el conjunto rojinegro en sus redes sociales.

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Sucede que, durante el encuentro, hubo dos jugadas que el Dominó reclamó como penales y que no fueron apreciadas por el árbitro Micke Palomino ni por Alejandro Villanueva, encargado del VAR.

En la primera toma se puede apreciar cómo Peralta comete una falta sobre Jefferson Cáceres y lo hace caer en el área chica, mientras que, en la segunda, se ve que el balón impacta en un defensor de Juan Pablo II, pero ninguna de las dos jugadas se revisó. Ante esto, el cuadro rojinegro publicó este video en sus redes sociales y escribió: '“¿Todos lo vimos, menos el árbitro y el VAR. Qué conveniente... ¿la presión de dónde viene?”'.

Al final del encuentro, el futbolista Nicolás Quagliata lamentó el empate de FBC Melgar ante Juan Pablo II y confesó que se quedaron con un sabor amargo por el 1-1.

'Tuvimos situaciones de gol en el primer tiempo que no supimos aprovechar. Nos fuimos solo un gol arriba y luego con una pelota parada nos empatan', empezó declarando en L1Max.

Tras esto, el jugador rojinegro señaló que no tuvieron calma a la hora de definir: 'Nos faltó eficacia, tener un poco de paciencia y saber aprovechar las chances. Cuando no aprovechas las oportunidades, pasa esto de que te empaten', comentó.

Finalmente, señaló que les toca seguir trabajando: 'Falta mucho, pero vinimos a ganar y no se dio. Toca seguir trabajando. Trato de aportar lo mejor al equipo, pero seguimos con el sabor amargo de no poder ganar'.