Chorri comparó a Cueva con Yotún: Yoshimar es de actualidad y Christian más canchero

En la previa del partido Perú vs Colombia por la medalla de bronce de la Copa América 2021 , habló el histórico Roberto 'Chorri' Palacios. El exfutbolista de la Selección Peruana y Sporting Cristal se animó a hacer una comparación entre dos referentes de la Blanquirroja: Yoshimar Yotún vs Christian Cueva .

Eso sí, Roberto Palacios recordó sus buenas épocas en el fútbol profesional y dijo que él tenía 'cositas' de los dos. "Es una combinación perfecta. Yo tenía de las dos, eh, una mezcla de ambos. Me encantaba dar un pase largo pero también llegar al área. Pero no me gusta comparar. Hoy es su turno".