Ricardo Gareca sobre ausencia de Carlos Zambrano: "No es nada personal"

La nueva exclusión del 'León' de la convocatoria fue uno de los temas que se le consultó al estratega argentino durante la conferencia. A pesar de que el DT evitó referirse mucho sobre los jugadores que no fueron considerados para estos encuentros, señaló que no tiene ningún inconveniente con el central.

"No es nada personal con Carlos ni mucho menos. Puede volver a estar en cualquier momento", declaró el entrenador de la blanquirroja sobre Zambrano, quien no juega con el combinado patrio desde la derrota ante Brasil en octubre del 2020, encuentro en el que fue expulsado.

Cabe recordar que el defensor 'xeneize' reveló días atrás que no ha tenido contacto con el 'Tigre' en varios meses y que uno de sus mayores anhelos es volver a jugar con la selección peruana.

"Sinceramente no hablo con Ricardo Gareca desde hace tres meses, pero seguro cuando se acerquen los días de las convocatorias, tal vez haya un acercamiento con el cuerpo técnico. Lo que siempre he querido es estar con el grupo, con la selección y si me toca estar una vez más, fuera de la lista, seguiré apoyando a mi selección", declaró el 'León' para 'Gol Perú'.