Checho Ibarra contra árbitro Roldán: "Agárralo a besos a Neymar"

La Selección Peruana no pudo lograr un buen resultado ante Brasil y terminó cayendo 2-0 por las Eliminatorias Qatar 2022. Pese a esta dolorosa derrota, uno de los aspectos que no pudo tolerar el hincha fue la actuación del árbitro Wilmar Roldán, quien no era equitativo con las faltas cobradas en ambos planteles. Justamente, el conocido Sergio 'Checho' Ibarra arremetió contra el juez colombiano por una acción de Neymar sobre Alexander Callens.